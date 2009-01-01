Эксперт назвал самую востребованную недвижимость в Киеве

На однокомнатные и двухкомнатные квартиры в центральных районах столицы есть более чем устойчивый спрос, отметил Кудояр.

Иван Кудояр Главред

В Киеве сейчас самая востребованная недвижимость — однокомнатные и двухкомнатные квартиры в центральных районах площадью до 55 квадратов.

Об этом председатель правления Союза консультантов по недвижимости Иван Кудояр рассказал на чате в "Главреде".

По его словам, такое жилье служит "либо аккумулятором сбережений населения, либо рассматриваются в качестве бизнеса — под сдачу в аренду".

"Сейчас самая востребованная недвижимость — это однокомнатные и двухкомнатные квартиры в центральных районах Киева площадью до 55 квадратов… На подобные квартиры есть более чем устойчивый спрос", — отметил собеседник.

Ранее Иван Кудояр говорил, что в Киеве себестоимость квартир в новостроях составляет от 10 до 17 тыс. гривен в зависимости от класса дома, месторасположения, высотности и плотности застройки. Ознакомиться с другими сведениями эксперта можно здесь.