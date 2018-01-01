Эксперт сказал, каким странам невыгодно строительство "Северного потока-2"

Италии не нравится газопровод, поскольку в Риме считают недостойным получать газ для себя через Балтику и пол-Европы, отметил Гончар.

Ряду стран невыгодно строительство "Северного потока-2", подчеркнул Михаил Гончар Главред

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" невыгодно, как минимум, десяти странам Центральной и Восточной Европы.

Также Италии не нравится трубопровод, рассказал аналитик во время чата на "Главреде".

"Невыгодно, как минимум, десяти странам Центральной и Восточной Европы, которые заявили о своей позиции несогласия со строительством "Северного потока-2" в известном "Письме десяти" (глав государств и правительств) еще в 2016 году", — отметил гость.

По его словам, Италии не нравится газопровод, "поскольку в Риме считают недостойным получать газ для себя через Балтику и пол-Европы". "Но активную позицию противодействия этому проекту занимают сегодня Польша, страны Балтии и Украина. Пассивную оппозицию по проекту демонстрирует Европейская комиссия и негативную оценку проекта дают в США и Великобритании", — добавил Гончар.

Напомним, "Северный поток-2" — это проект магистрального газопровода из РФ в Германию через Балтийское море длиной свыше 1 тысячи 200 км, он является расширением "Северного потока".

Ранее депутаты Европарламента поддержали законопроект Еврокомиссии, которым правила внутреннего газового рынка Европейского союза распространяются на газопроводы, расположенные за пределами континента, в том числе и на "Северный поток-2".

В нем говорится, что трубопровод не соответствует третьему энергопакету ЕС. Эксперты, опираясь на тот факт, что по "Северному потоку-2" в Евросоюзе нет единства, полагают, что принятие документа заблокирует строительство газопровода. Позже в Германии и Финляндии дали добро на строительство "Северного потока-2".