Эксперт о покупке антрацита: для Украины свет клином не сошелся на России

Власть использует события, связанные с блокадой на Донбассе, как аргумент, чтобы не заниматься диверсификацией поставок угля, считает Гончар.

Михаил Гончар Главред

Высказывания премьер-министра, мягко говоря, очень удивляют, для Украины свет клином не сошелся на соседней стране в вопросе покупки антрацита.

Об этом эксперт по энергетическим вопросам, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар рассказал в комментарии "Главреду".

В то же время он подчеркнул, что "такие заявления были бы понятны, если бы они исходили из ахметовских структур".

"А премьер, который не видит никаких альтернатив, кроме угля из России, наверное, должен немного подучить географию и понять, что свет клином не сошелся на России в вопросе антрацитового угля", — отметил аналитик.

При этом "другое дело, что ему не очень удобно признавать такие вещи, поскольку тогда встанет вопрос: что делал премьер-министр раньше (еще в свою будущность вице-премьера в предыдущем правительстве), чтобы предпринять меры для обеспечения необходимой диверсификации поставок угля?".

"Ведь ситуации, аналогичные сегодняшней, уже бывали. И раньше бывало так, что прекращались поставки угля с оккупированных территорий — тогда велись закупки южноафриканского антрацитового угля. И таки возможности у Украины сохранились", — добавил собеседник издания.

Кроме того, антрацитовый уголь добывается в США. "Также есть варианты поставок из других стран, в том числе из Австралии, Вьетнама и других. Но в нашем случае самый удобный вариант — это южноафриканский уголь и, возможно, американский", — считает Гончар.

По его словам, "такие поставки не наладишь за неделю или месяц, но ведь было очевидно, что раз антрацитовый уголь находится на оккупированной территории, то рано или поздно противник этой зависимостью Украины воспользуется".

"Получается, что прецеденты, которые были в 2015 и 2016 годах, когда по указу Москвы бандформирования перекрывали поставки угля в Украину, не послужили достаточным аргументом для украинской власти, чтобы она занялась диверсификацией поставок угля", — сказал эксперт.

"Сейчас власть использует события, связанные с блокадой, как аргумент, чтобы не заниматься диверсификацией, а тупо упереться либо в ахметовский уголь, либо в российский. Но это не красит ни правительство, ни премьера, которые пытаются убедить страну в безысходности ситуации", — заявил он.

"Но ведь эта безысходность случилась потому, что они сами завели в такую ситуацию страну, потому что, кроме интересов Ахметова (олигарх Ринат Ахметов — ред.) и своих собственных, ничего больше не видят и не заботятся об энергетической безопасности как компоненте национальной безопасности", — подчеркнул аналитик.

Также собеседник сказал, что, "возможно, уголь из Америки или Австралии будет несколько дороже, чем российский уголь, но — за безопасность нужно платить". "Ведь когда вы покупаете оружие, это влетает вам в копеечку, и это оружие вам не приносит никакого дохода, но с ним вы уверены, что в случае каких-либо непредвиденных обстоятельств вы защищены", — отметил эксперт.

"За энергетическую безопасность тоже необходимо платить. Да, поставки из Америки или других стран могут быть дороже. Но если не накручивать разнообразные схемы, это не будет настолько дорого, как об этом рассказывают сказки наши чиновники. Ведь рынок угля, по сравнению с рынком нефти или газа, более старый, и дефицита угля — нет", — утверждает Гончар.

"Вполне вероятно, что придется платить больше, но, по крайней мере, нас никто не будет шантажировать поставками угля, а страну в целом не будет лихорадить. Понятно, почему это может быть нужно Путину (президент РФ Владимир Путин — ред.), но не понятно, зачем нужно украинскому правительству и власти в целом, чтобы Украину лихорадило от этого вранья", — рассказал собеседник.

"Вспомните, сколько у нас было сказочников, которые уверяли, что без российского газа Украина не проживет. Но мы видим, что уже 16 месяцев мы не импортируем ни одного кубометра российского газа — и ничего не произошло", — заявил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

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