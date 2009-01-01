Возможно, пик экономических потерь РФ уже позади, отметил Лановой.

Владимир Лановой Главред

люди готовы голодать, лишь бы новый Сталин (советский диктатор) продолжал сидеть в Кремле — такова реальность.

Об этом президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой рассказал на чате в "Главреде".

По словам эксперта, надеяться, что мы можем ждать, пока экономика РФ сама развалится, не стоит.

"Прежде всего, динамика цен на нефть не может быть спадающей бесконечно. Уже происходят изменения трендов. Это поправит платежный баланс России. Видим также, что РФ избегает обострения отношений с Западом, чтобы хотя бы не допустить новых санкций, которые ей реально грозят", — отметил собеседник.

Лановой считает, что, возможно, даже пик экономических потерь страны уже позади. "Добавлю, что народ в нашей северной соседке готов терпеть. Итак, ресурс выравнивания финансовых балансов в России еще не исчерпан. Люди готовы голодать, лишь бы новый Сталин продолжал сидеть в Кремле. Такова реальность", — утверждает бывший чиновник.

Ранее Владимир Лановой говорил, что распада РФ нельзя ожидать, он является иллюзией, этот "демон" еще долго будет портить жизнь на нашей планете. Ознакомиться с другими его мнениями можно здесь.