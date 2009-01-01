Эксперт объяснил, как Клименко обвалил "Терра Банк"

"Терра Банк" был признан неплатежеспособным в августе 2014 года.
Об этом на своей странице Facebook пишет политический эксперт Кирилл Сазонов, сообщает Ukranews.com.
"Каждый раз, когда из банка пропадают миллиарды, от НБУ можно было услышать одни и те же истории, вроде: "Чтобы увидеть реальную картину, нужен глубокий аудит". Хотя еще весной 2016 года представители Национальной полиции говорили, что у НБУ есть все средства для отслеживания операций по выведению средств. Но почему-то это у них не особо получается. Или не хотят, не знаю. По факту — деньги могут исчезнуть, и никто не сядет", — отмечает эксперт.
Отличным примером является "Терра Банка" с его владельцем Сергеем Клименко, который по данным Фонда гарантирования вкладов на прямую связан с банкротством банка и который до сих пор находится на свободе благодаря выходу под залог в 15 млн грн. Эта сумма выглядит смешной по сравнению с миллионами, которые выводились из "Терра Банка" в последние месяцы его существования.
"Терра Банк" был признан неплатежеспособным в августе 2014 года. По разным оценкам, чтобы восстановить платежеспособность, акционерам нужно было влить от 500 млн грн до миллиарда. Главный бенефициар, которым являлся Клименко, на это не пошел. В итоге свои проблемы решил переложить на Фонд гарантирования вкладов. Но Фонд выступил инициатором расследования причин банкротства банка", — пишет Кирилл Сазонов на своей странице в Facebook.
Обвалить серьезный банк извне практически невозможно, обычно это происходит изнутри по инициативе управляющих банка с помощью партнеров и своих же компаний. В случае с Клименко, не малую роль сыграл его партнер по бизнесу — Максим Луцкий. Бывший проректор Киевского Авиационного Университета (НАУ) и кум табачника в годы своего проректорства проводил тендеры в НАУ для реконструкции своих помещений. Победителями этих тендеров становились компании, принадлежащие ему же и Сергею Клименко.
"Сам же Клименко действовал по классической схеме опустошений банка акционерами — выводил средства вкладчиков в виде кредитов на свои же компании, которые занимались строительством. Цензор подробно разбирался в этих схемах, кому интересно детали разобрать — все есть. Я по поверхности пройду. Как отмечали в Фонде гарантирования вкладов — Клименко, используя служебное положение обеспечил в январе-феврале 2014 года вывод значительных средств, привлеченных банком от физических лиц, в ряд подставных фирм в виде необеспеченных кредитов. Указанные операции имели все признаки мошеннических действий, поскольку эти фирмы не имели необходимого обеспечения по кредитным договорам и не проводили по ним хозяйственную деятельность", — добавил политолог.
В сентябре 2015 года Клименко даже был арестован, ему инкриминировали статью 191 УК — растрата банковского имущества в особо крупных размерах (сумма более 1 млрд гривен). Полиция ловит, а украинские суды — отпускают. В результате Клименко спокойно вышел на свободу под залог.
"Как такое возможно? Проблема в том, что для привлечения владельца банка к уголовной ответственности нужно доказать, что его действия были умышленными и что именно они нанесли ущерб государству. А доказать факт доведения банка до банкротства доказать крайне сложно. Так и получается, что человек причинивший такой ущерб стране, все еще спокойно себя чувствует на свободе и это далеко не единичный случай. Все это приводит к мысли, что система государственных наказаний за подобные действия, которые влекут за собой ущерб как самому государству, так и множеству вкладчиков оставляет желать лучшего. УПК нужно менять. И не только для коррупционеров — для владельцев финучреждений, управляющих госкомпаний, для всех, кто отвечает за чужие деньги. Ответственность должна быть реальной…", — подытожил эксперт Кирилл Сазонов.