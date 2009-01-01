Эксперт объяснил, как Норвегия может в один миг обрушить рубль

Норвежцы пристально следят за событиями в стенах минфина США, отметил Коваленко.

Рубли, иллюстрация Reuters

Норвегия может в один миг обрушить, начав быстро распродавать закупленные гособлигации РФ.

Об этом аналитик группы "Информационное сопротивление — Юг" Александр Коваленко (блогер "Злой Одессит") написал в своем блоге в Живом журнале.

В то же время он уточнил, что суверенный фонд Норвегии (GPFG) является одним из крупнейших держателей российских ценных бумаг.

"В начале этого месяца стало известно о том, что в Норвегии было принято решение о переходе на индекс-бенчмарк, что требует размещение в облигациях трех валют: долларах, евро и фунтах стерлингов", — отметил автор.

По его словам, "само собой разумеется, ценные бумаги в иной валюте недопустимы и тогда заговорили о намечающейся в Норвегии на начало 2018 года распродаже". "… GPFG является одним из крупнейших держателей российских ценных бумаг, которых у него накопилось на 2,9 млрд долларов, что составляет 20% от инвестиционных вложений в РФ с 2016 года!", — добавил эксперт.

"Теперь эти вложения в российские долговые обязательства будут распроданы и выведены из РФ в виде одной из вышеупомянутых валют. Однако, сейчас за окном сентябрь, а распродажа намечена на начало 2018 года и, казалось бы, при плавном выводе этих средств стрессовой ситуации на рынке не должно возникнуть", — подчеркнул Коваленко.

"Тем более, учитывая столь тесные двухсторонние бизнес-отношения последних лет, неужели Москва не договорится с Осло? А вот и не договорится! Дело в том, что норвежцы пристально следят за развивающимися событиями в стенах минфина США, где сейчас решается вопрос о механике запрета иностранных вложений в ценные бумаги РФ", — сообщил эксперт.

Аналитик утверждает, что "подобный механизм будет испытан на Венесуэле, а потом и на России". "Хотя, в Белом доме могут не мелочиться и провести под общий каток нового закона о санкциях эти ограничительные меры сразу для обеих стран-изгоев", — считает блогер.

"И этого фонд Норвегии опасается больше всего, ведь тогда он не сможет избавиться от российских ценных бумаг, а, следовательно, полноценно перейти на индекс-бенчмарк. А это значит…", — заинтриговал аналитик.

"А это значит, что в отличие от гособлигаций других стран, от российских ценных бумаг в стране сказочных фьордов и страшных троллей будут избавляться как можно раньше и как можно быстрее. Единовременный же отток такого количества валютной массы приведет к обвалу неустойчивого российского рубля", — говорится в материале.

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