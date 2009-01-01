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Эксперт объяснил, кому выгодно обесценивание гривны

Сегодня, 14:14

Заложенная в бюджет цифра 29,3 гривны за доллар — это цифра "на глазок", говорит Владимир Лановой.

Владимир Лановой
Владимир Лановой Главред
На сегодняшний день нет никаких оснований для ослабления гривны относительно доллара, то есть нет факторов, которые бы оказывали на нее давление и заставляли ее обесцениваться до 29,3 гривны за доллар.

Об этом президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины Владимир Лановой рассказал в комментарии "Главреду".

"Но, тем не менее, сохраняется тренд по постепенному обесцениванию гривны (то с 24 гривен за доллар до 25, потом с 25 до 27 и т.д.). Этого тренда придерживается власть, и это — проявление валютной политики Национального банка, который считает, что постепенно необходимо снижать покупательную способность украинской денежной единицы в международной торговле и платежах", — говорит экономический эксперт.

"Кому это выгодно? Постепенное или стремительное, а сейчас медленное падение курса гривны выгодно только экспортерам. А у нас это зернотрейдеры, агрохолдинги и олигархи от промышленности (в основном — сырьевых отраслей, электроэнергии, металла и химии). Разница в курсе, которая получается ежегодно, — это чистая прибыль для такого типа экспортеров. Напомню, что мелким экспортерам у нас не возвращают НДС — его получают только крупные экспортеры, олигархи, которые вхожи в соответствующие структуры власти, только для них это делается", — посетовал экс-министр.

"Что касается влияния этих процессов на наши внутренние возможности, то они сокращаются при падении курса гривны: мы все меньше можем купить импортных товаров, мы можем покупать только вещи плохого качества. Причем это касается как экономических субъектов, так и простых граждан. Мы все хуже можем себя обеспечивать, все хуже питаемся, получаем менее качественные услуги, а в страну начинают завозить товары и продукты низкого качества, дешевые автомобили и т.д.", — заметил экономист.

По его словам, таким образом отечественные предприятия теряют возможности покупать сложное и самое лучшее оборудование, модернизироваться: "Поскольку все время им будет не хватать гривны, которой нужно оплачивать импортные поставки. Как известно, техника, особенно современная, идет из-за границы. Так что наша модернизация, наши экономические нужды в структурном и технологическом перестроении промышленности и других сфер остаются за пределами желаний, интересов и политики правительства".

"Что касается самой цифры, заложенной в бюджет, — 29,3 гривны за доллар, то это цифра "на глазок". Наши члены правительства просто нарисовали кривую, которая потихоньку падает, и решили, что темп такого падения необходимо сохранить. Нет совершенно ничего объективного в этом прогнозе. Он не подкреплен никакими серьезными расчетами и обоснованиями. У нас нет даже инфляционного таргетирования (монетарный режим, который предусматривает ответственность центрального банка за соблюдение объявленного значения официального показателя инфляции (таргета) на протяжении определенного периода времени, — Ред.), о котором уже который год говорят в НБУ", — заметил Владимир Лановой.

"Почему же они тогда не останавливают рост тарифов и других цен на энергетические и другие услуги, если занимаются таргетированием инфляции, которая должна сохраняться в определенных пределах, ведь она как раз выходит за установленные рамки?", — резонно добавил президент Центра рыночных реформ.

Напомним, директор Института трансформации общества Олег Соскин рассказал в комментарии "Главреду", почему гривна может рухнуть до 35 за доллар.

 

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Лановой, экономист, эксперт, инфляция, гривна, доллар, падение, снижение
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