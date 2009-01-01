Эксперт объяснил, на что в Украине тратят кредиты МВФ

МВФ своими средствами поддерживает определенный баланс в наших финансах.

Владимир Лановой. Главред

Кредиты Международного валютного фонда (МВФ) , полученные за последние три года, пополнили валютный фонд нашей экономики, а также помогли профинансировать дефицит бюджета в эти годы.

Такое мнение высказал президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой на чате в "Главреде".

Эксперт отметил, что тем самым МВФ поддерживает определенный баланс в наших финансах.

Лановой также напомнил, что "разрушение нашей финансовой системы приведет к разрушению государства".

"К сожалению, появляются информационные сообщения, что валюта МВФ разворовывается и через нелегальные схемы, сделки и частично поступает олигархам и коррупционерам. Именно поэтому, как мне кажется, МВФ останавливает кредитное сотрудничество с Украиной. Если так, то наше дальнейшее сотрудничество будет сведено лишь к выдаче нам небольших сумм для уплаты процентов по нашим долговым обязательствам перед Фондом, как это делается в Египте и других странах-безнадежных должниках. Такие страны не отличаются динамичным развитием. И мы входим в их число", — подчеркнул Лановой.

Напомним, министр финансов Александр Данилюк ранее сообщал, что Украина рассчитывает получить очередной транш МВФ до конца 2018 года.