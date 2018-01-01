Эксперт объяснил, почему большинство украинцев против концессии

Сергей Гула раскритиковал попытки правительства сохранить в новом законопроекте старые сроки концессии – 49 лет.
Эксперт прокомментировал результаты опроса на популярном Фейсбук-паблике "Порты должны быть государственными". На странице сообщества проголосовало свыше полутысячи украинцев, 84% из которых высказались против концессии госпортов и только 16% поддержали идею отдать гавани частному капиталу.
"Люди не уверены, в чьи руки попадут порты. Какое у нас общее представление? Что порты передадут олигархам - нашим или российским. Они максимально истощат их, вырежут все, что можно вырезать, приведут порты в жалкое состояние. В итоге эти предприятия, вместо стратегического значения, превратятся в балласт для государства. Поэтому, большинство людей не доверяет концессиям от украинской власти", - пояснил Гула.
Эксперт добавил, что положения нового законопроекта "О концессии", проголосованного депутатами в первом чтении, подтверждают опасения украинцев, поскольку, в документе заложены очевидные схемы. В частности, право, позволяющееконцессионеру получать компенсацию из госбюджета за недополученные им доходы. Это, по мнению эксперта, является чисто украинским "ноу-хау". В цивилизованном мире государство приглашает концессионера с целью увеличить поступления вгосбюджет, а не оплачивать из него неудачи частника.
"Очевидно, что эта норма прописана под конкретного олигарха. Он возьмет в концессию объект, поработает, понесет убытки, а потом из государственного бюджета будет выкачивать деньги. Такую норму необходимо удалять, поскольку, нет смысла в такой концессии. Пусть уж лучше порт будет в государственном управлении, в госсобственности", - подчеркнул Гула.
Особенно горячая дискуссия, по мнению экспертов отрасли, возникнет, если Мининфраструктуры предпримет конкретные шаги по передаче в концессию самого крупного госпорта "Южный", доход которого в 2018 году ожидается на уровне 1,9 млрд. грн.Поскольку после передачи в концессию порта, бюджет получит, вместо 75% от нынешней суммы дохода, небольшой концессионный платеж. Кроме того, как писали ранее СМИ, в случае принятия нового законопроекта "О концессии",единственным претендентом на роль концессионера на 49 лет окажется компания "Портинвест", входящая в холдинг СКМ Рината Ахметова. Компания работает на причалах ГП МТП "Южный" длительное время, а новый законопроект предполагает для таких случаев "особый подход", при котором конкурс с участием других претендентов будет не нужен.
Сергей Гула подверг критике попытки правительства сохранить в новом законопроекте старые сроки концессии – 49 лет. По его словам, передача частнику гособъекта, такого, к примеру, как порт "Южный", на столь длительное время, по сути, будет означать приватизацию, поскольку через полстолетия уже невозможно будет разделить то, что некогда было госсобственностью и то, что создаст за это время частник.
"За 49 лет этот порт можно и не собрать в кучу. Это выглядит, как скрытая приватизация. Потому что там можно столько настроить своего, что в итоге этот объект вообще перейдет частную собственность, поскольку в нем будет гораздо больше, по крайней мере, на документах, имущества концессионера, нежели государства. 49 лет - срок слишком велик. Думаю, можно говорить о максимум 10-15 годах", - резюмировал Гула.
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