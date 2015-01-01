Эксперт объяснил, почему цены на газ и тепло в Украине вызывают сомнение

Монополисты бессовестно используют переходный период в реформировании энергетики в свою пользу, говорит Михаил Гончар.

Михаил Гончар Главред

Нынешние цены на газ и теплоэнергию в Украине не всегда выглядят обоснованными, ив этом не виноват.

Об этом эксперт по энергетическим вопросам, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар рассказал на чате в "Главреде".

"МВФ не требовал от правительства Украины перехода сразу на 100% паритета в цене импортируемого газа. Он требовал 75%. Правительство решило сразу перейти на 100%. В условиях, когда реально в Украине нет независимого энергорегулятора, а имеется его подобие в виде НКРЭКУ (Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. — Ред.), да еще и в зачаточной стадии формирования конкурентного рынка, обоснованность тарифов газ и тепло всегда будет выглядеть сомнительной", — говорит эксперт.

"Монополисты бессовестно используют переходный период в реформировании энергетики в свою пользу", — подчеркнул президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

По его словам, тенденция сохранится до тех пор, пока НКРЕКУ не заработает как независимый регулятор. "А при нынешнем руководстве он независимым никогда не будет, даже несмотря на принятый закон", — резюмировал Михаил Гончар.

Напомним, ранее эксперт рассказал, почему Украину не интересует цена российского газа.

Больше читайте на "Главреде": "Михайло Гончар: нафта по 30 доларів за барель могла б стати "гамівною сорочкою" для Росії".