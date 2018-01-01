Эксперт объяснил, почему для Украины дефолт может стать благом

Нам нужны мыслящие люди, которые имеют мужество опираться на собственные силы, заявил Александр Сугоняко.

Для Украины дефолт может стать благом dengi-info.com

В Украине отсутствует власть с активным самосознанием, способная вывести страну из внешней зависимости, опираясь на внутренний потенциал, заявил президент Ассоциации украинских банков, бывший нардеп, заслуженный экономист Александр Сугоняко на чате в "Главреде"

В этой связи он считает, что в Украине вероятно наступление дефолта.

"Нам нужны мыслящие люди, которые имеют мужество опираться на собственные силы. Если бы были такие люди, дефолт мог бы быть благом. Отсутствие дефолта в 2014-2015 годах не защитило украинцев от обеднения, как минимум, в три-четыре раза", — подчеркнул эксперт.

Комментируя заявление президента Петра Порошенко в Давосе о вероятности получения Украиной нового транша МВФ в апреле и выполнении своих обязательств перед Фондом, Сугоняко коротко резюмировал: "Не слушайте того, что говорят люди, которым верить нельзя".

Напомним, ранее директор Института трансформации общества Олег Соскин объяснил, почему Украину ждет технический дефолт.