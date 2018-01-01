Эксперт объяснил, почему гривна осенью будет падать

Особенно заметно падение будет в декабре.

Сезонное колебание гривны - это нормально "Телеграф"

Сезонное колебание гривны - это нормально, и не нужно искать никаких теорий заговора. Об этом в Facebook написал специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

"Да, гривна растет. Вернее, уже укрепилась с начала года. И делает это сама. И не потому, что Нацбанк что-то там задумал. Она растет потому что ей помогают сезонные факторы. Как помогали в прошлом году. И как помогали в позапрошлом. У нас всегда посевная весной. Всегда. Так уж получилось в этой части мира. И всегда весной аграрии достают свои доллары из мешочков, продают их и сеют. И всегда это укрепляет гривну, если, конечнно, нет какой-нибудь больше волны в противовес, способной вызвать панику. В итоге гривна действительно укрепилась с начала года. И правду говорят, что является самой "укрепляющейся" валютой среди стран СНГ да и не только", - отметил он.

Говоря о том, чего ждать от курса осенью, Фурса отметил, что ее падение неизбежно.

"Да, гривна осенью будет падать. В рамках сезонных колебаний. Особенно сильно в декабре, когда местные советы начнут тратить деньги перед концом бюджетного года. И тут снова не будет никакой теории заговора. Это снова будет всего лишь экономика. К сезонным факторам добавится общее давление на валюты развивающихся стран, возникающими благодаря торговым войнам Трампа. В итоге, мы получим незначительное снижение курса по итогам года. Это, конечно, если останемся в программе МВФ. Не останемся, то получим значительную девальвацию. Это снова всего лишь экономика", - объяснил эксперт.

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Фурса добавил, что гривна "не должна быть стабильной, поскольку ее никто не держит, и не должен держать".

"Гривна – это температура экономики. И она должна отражать изменения в экономике. Все что делает Национальный Банк – сглаживает колебания. Убирает лишние волнение. Если много долларов на валютном рынке, то он скупает излишек в резервы. Если наметился ситуативный дефицит долларов на валютном рынке – продает валюту из резервов. Все. Ничего больше. Никто не устанавливает курс гривны. Никто не решает, какой курс должен быть в понедельник утром", - резюмировал он.

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