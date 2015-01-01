Эксперт объяснил, почему МВФ связал "долг Януковича" с выдачей очередных траншей Украине

Фонд признал долг Украины перед Россией в 3 млрд государственным, говорит Виктор Суслов.

Виктор Суслов Главред

Украина имеет мало шансов выиграть суд по, поэтому глава недавней миссии МВФ и предложил Киеву решить с Москвой вопрос возвращения кредита в 3 млрд долларов, полученного от РФ во времена президентства беглого Виктора Януковича.

Об этом заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Виктор Суслов рассказал на чате в "Главреде".

"Год назад МВФ признал долг Украины перед Россией в 3 миллиарда долларов государственным долгом Украины. Год назад МВФ рекомендовал украинскому правительству принять предложение России о рассрочке выплаты этого долга на три года. Украинское правительство отказалось и предпочло судебную процедуру урегулирования этого спора", — напомнил экс-министр.

"Суд начнется в январе в Лондоне. Шансов выиграть этот суд у Украины очень мало. МВФ, скорее всего, будет ждать результатов суда, для принятия решения о предоставлении или непредоставлении Украине дальнейших траншей МВФ", — считает экономист.

"Я предполагаю, что кредитование Украины со стороны МВФ в рамках действующей программы EFF может быть свернуто в ближайшее время", — поделился мнением Виктор Суслов.

Напомним, ранее экс-министр рассказал, почему Украина не сможет прожить без денег МВФ.

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