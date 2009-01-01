Эксперт объяснил, почему пенсионная реформа в Украине нецивилизованна и безнравственна

Чиновникам не нужны 12 миллионов пенсионеров, говорит Владимир Лановой.

Владимир Лановой Главред

Проголосованный Верховной Радой правительственный проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты" является нецивилизованным и безнравственным.

Об этом президент Центра рыночных реформ, бывший министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой рассказал в комментарии "Главреду".

"Моя оценка пенсионной реформы — критическая. Прежде всего, очевидно, что власть никаких реформ проводить не хочет. Она выдает какие-то чисто технические шаги (вроде перерасчета пенсий) за невиданные доселе достижения. Хотя повышение пенсий, причем минимальное, — это совершенно не реформационные шаги", — говорит экономист.

"Реформы — это такого рода изменения норм, правил, институтов, которые искореняют негативные явления и дают ход положительным процессам. В нынешней пенсионной реформе никаких положительных процессов нет, потому что результатом таких новшеств станет просто сокращение количества пенсионеров. Чиновникам нужны не 12 миллионов пенсионеров, а меньше — чтобы меньше тратить средств на них", — считает эксперт.

"Но это не их дело — кому платить, кому нет. Существует общественный договор между работающими и ушедшими на отдых: работающие готовы поделиться частью доходов, чтобы содержать пенсионеров. За последние годы доходы пенсионеров упали в два-три раза. А снижать пенсии — это безнравственно. Не решать вопрос пенсий — безнравственно вдвойне", — уверен президент Центра рыночных реформ.

"Целью этих новшеств является просто отсрочка для части людей момента выхода на пенсию. И что таким людям делать? Тем более, если они не могут работать так, как работали, или если по тем или иным причинам они потеряли работу", — говорит экс-министр экономики.

"Ненормально и то, что эту норму ввели для тех людей, которые не могут исправить ситуацию. Если измеряется все такими категориями как 15, 25, 35 лет стажа, то вводить новшества нужно в отношении тех людей, у кого еще осталось хотя бы 10-20 лет до выхода на пенсию, чтобы они изменили свой образ жизни и решили, что нужно работать, а не сидеть с детьми или внуками. Это право людей — решать, чем им заниматься, что лучше для их семьи, что нужно делать. А вводить эти новации так, как это делается у нас, не предоставляя людям возможно исправить свое положение, подстроиться под эти нормы, это нецивилизованно и безнравственно", — резюмировал Владимир Лановой.

Напомним, директор Института трансформации общества Олег Соскин в комментарии "Главреду" объяснил, почему пенсионная реформа ничем хорошим не закончится.

Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": "Нет поводов для радости: что принесет украинцам пенсионная реформа".