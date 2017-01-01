Эксперт объяснил, почему Порошенко до сих пор не уволил Гонтареву

Банк главы государства в 2017 году увеличил чистую прибыль в 2,5 раза.

Петру Порошенко выгодна Валерия Гонтарева на посту главы НБУ, так она может устранять конкурентов банка президента.

Об этом в ходе чата на "Главреде" рассказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

"Президент не меняет главу НБУ, потому что ему выгоден свой человек (Гонтарева) на этой должности, да еще и в подвешенном статусе "долгосрочного отпуска". Наверное, надо завалить еще несколько банков и еще больше расчистить дорогу перед президентским банком", - сказал известный экономист.

Напомним, Порошенко опосредованно владеет 60% акций "Международного инвестиционного банка". С января по сентябрь 2017 года "Международный инвестиционный банк" увеличил чистую прибыль в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

19 декабря в Раде депутаты призвали уволить Гонтареву и отчитаться о своей работе в парламенте.