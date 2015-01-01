Эксперт объяснил, почему Россия не сможет похоронить украинский газовый транзит

"Ямал—Европа" функционирует, Вяхирева нет на свете, а Украина продолжает транзит российского газа, говорит Михаил Гончар.

Михаил Гончар Главред

Несмотря на все усиливающие угрозы Москвыв Западную Европу, не стоит хоронить украинскую газотранспортную систему.

Об этом эксперт по энергетическим вопросам, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар рассказал на чате в "Главреде".

"В конце 90-х годов бывший (уже покойный) глава "Газпрома" Рем Вяхирев пафосно заявлял, что как только "Газпром" введет в эксплуатацию газопровод "Ямал—Европа", "мы вырубим Украину по транзиту". "Ямал—Европа" функционирует, Вяхирева нет на этом свете, Украина продолжает транзит российского газа, несмотря на то, что "Газпром" построил еще "Голубой поток", "Северный поток" и угрожает настроить дополнительные "потоки", — рассказал эксперт по энергетическим вопросам.

"Конечно, транзит через ГТС Украины уменьшился вдвое, но я бы не спешил хоронить украинский транзит как таковой. Современные "безтранзитные заявления" "Газпрома" относятся к той категории, что и пафосные заявления Вяхирева в конце прошлого века", — президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Комментируя вопрос о перспективах Украины как государства к маю 2017-го, Михаил Гончар заметил: "Помню, в 1993 году на одной из международных конференций в Киеве один авторитетный эксперт утверждал, что Украина как государство продержится максимум до 1995 года. А в 1995 году будет окончательно съеден весь ресурсный потенциал, доставшийся стране от СССР, и Украина рухнет".

"Как видим, ничего такого не произошло. Не произойдет и в мае 2017 года. Подобные сценарии специально вбрасываются в информпространство Украины и Европы с целью дополнительной дестабилизации ситуации, что вполне соответствует технологиям ведения "гибридной войны", — резюмировал эксперт.

Напомним, ранее Михаил Гончар рассказал, почему Украину не интересует цена российского газа.

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