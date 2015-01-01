Эксперт объяснил,почему санкции ЕС против России за Крым и Донбасс были неэффективны

Дальше процесс будет идти больше дипломатическим путем, говорит Виктор Суслов.

Виктор Суслов Главред

Санкции Евросоюза, наложенные на Россию за аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса, должны были заставить Москву уйти с полуострова и востока Украины, однако РФ никуда не ушла, а(данные Австрийского института экономических исследований (WIFO).

Об этом заслуженный экономист, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов рассказал в комментарии "Главреду".

"О достоверности расчетов судить сложно, потому что мы не знаем, как именно австрийцы считали: можно считать потери, связанные с экспортом, или потери, связанные с сокращением объемов производства или с появлением безработицы, или с неполученной прибылью. Раньше звучали и другие оценки, которые показывали, что потери ЕС больше", — напомнил экономист.

"Следует сказать несколько слов и о потерях Украины от санкционной политики. Как известно, Россия включила Украину в постановление правительства, которым были введены ответные санкции против Евросоюза. Таким образом, Украина понесла потери от российских ограничений, связанных с тем, что Россия вводила ответные меры. Наш президент недавно заявлял, что Украина от российских санкций потеряла 15 миллиардов долларов. Если сравнить эту с суммой с потерями Евросоюза — 17,6 миллиардов евро, то это вполне сопоставимые суммы. Однако объемы экономических связей и отношений России с Евросоюзом в десятки раз больше, чем с Украиной, потому ясно, что эти цифры посчитаны не одинаково", — считает эксперт.

"Санкции имели вполне определенную цель — заставить Россию уйти с Донбасса и из Крыма. Однако цель так и не была достигнута, Россия ниоткуда не ушла, — говорит экс-министр. — Если цель не достигнута, следовательно, санкции не эффективны".

"Какой смысл продолжать неэффективные санкции, от которых, кроме того, несет потери и сам Евросоюз? Очевидно, большого смысла не будет, поэтому предполагаю, что санкции, которые были продлены до середины 2017 года, дальше, скорее всего, продлеваться не будут. Возможно, западные страны и Евросоюз будут использовать какие-то другие методы воздействия на Россию, но уже без большого экономического ущерба самим себе. Скорее всего, эти методы воздействия будут связаны с ведением переговоров, новой политикой США и приходом к власти Трампа", — поделился мнением экономист.

Виктор Суслов напомнил, что Дональд Трамп неоднократно заявлял о готовности урегулировать отношения с Россией.

"Очевидно, дальше процесс будет идти больше дипломатическим путем, чем путем введения санкций, и, скорее всего, этот путь окажется достаточно эффективным", резюмировал он.

Напомним, президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило в комментарии "Главреду" заявил, что для ЕС потеря 17,6 млрд евро не такая уж и значительная.