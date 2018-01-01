Эксперт объяснил, почему Украине нужны ограничения на покупку земли

На западе нашей страны "приватизированы" некоторые сельские общины, отметил Загородний.

В Украине отмена моратория на продажу земли без принятия закона об ее обороте может закончиться гражданской войной, полагает эксперт agroportal.ua

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявил, что Украине нужны ограничения на покупку земли, отмена моратория на ее продажу без принятия закона об обороте земель может закончиться гражданской войной.

Во всех странах Европы есть определенные ограничения на покупку земли, рассказал аналитик во время чата на "Главреде".

По словам собеседника, он поддерживает рынок, но против базара.

"Преимущество при покупке отдается гражданам, а также государство следит за тем, чтобы землей не спекулировали, и она находилась в производстве и была активом. А земля становится активом, если фермерские хозяйства (а не большие агрохолдинги) берут в собственность землю и занимаются производством на этой земле", — отметил гость.

Загородний подчеркнул, что украинцам "хотят навязать быстрое решение этого вопроса и снятие моратория на продажу земли, причем без закона об обороте земель, когда не прописано, как это будет происходить и регулироваться". "Это будет бардак, который может закончиться гражданской войной", — добавил эксперт.

"Существуют разные модели рынка земли. Например, в Израиле земля не продается. И эта норма сохраняется из соображений государственной безопасности. Вокруг Израиля богатые арабские страны, которые с удовольствием скупят земли, чтобы прекратить существования самого государства Израиль", — подчеркнул он.

"Но это никак не влияет на продуктивность израильского сельского хозяйства Израиля. Пройдитесь по магазинам — с удивлением обнаружите, сколько у нас израильской сельскохозяйственной продукции...", — отметил собеседник.

Гость утверждает, что "в этом вопросе нужно исходить из моделей, которые соответствуют интересам государства и дают дополнительный рост трудоустройства". "Так, фермерские хозяйства предпочтительнее для нас, нежели агрохолдинги, потому что агрохолдинги не создают массовую занятость сельских жителей", — заявил аналитик.

"Фермеры вовлекают множество людей в трудовые отношения, в первую очередь, всю свою семью, трудоустраивают сельских жителей. Сейчас социальную структуру украинских сел удерживают как раз фермерские хозяйства: они и людей нанимают, и платят деньги. А агрохолдинги появляются в селе дважды в год: один раз завозят моторизованные бригады, которые засеивают поля, второй раз — завозят бригады, которые поля убирают. И все", — сообщил эксперт.

"А прибыль при этом выводится за рубеж. При этом агрохолдингам всегда выгодно продавать продукцию высокой добавленной стоимости, потому что они играют на больших объемах произведенной продукции. Им выгоднее засеять все рапсом, убрать урожай и на объеме заработать", — сказал он.

Собеседник подчеркнул, что фермер не может конкурировать с агрохолдингом — он должен будет выбрать нишу, например, выращивать сады. "А все то, что нам сейчас пытаются навязывать, рассказывая про "свободный рынок земли", не будет работать в нашей стране. Рынок везде работает по-разному: в Европе одна структура рынка, в США — другая", — добавил Загородний.

"В Америке ты можешь купить землю, и все, что находится под землей, считается твоей собственностью. В Европе же такого нет — там нужно отдельно получать лицензию на производство нефтепродуктов. В США работает все иначе потому, что там огромные массивы земли: дай бог, чтобы те 300 миллионов людей жили хотя бы на 2% земли, которая есть в США", — отметил гость.

"В Украине все-таки существуют ограничения по территории. Да и вопрос с государственной безопасностью для нас актуален. Представьте, что будет, если украинские приграничные районы полностью будут выкуплены инвесторами Российской Федерации? У нас уже на Западной Украине и так "приватизированы" некоторые сельские общины...", — заявил аналитик.

"Сейчас на российско-украинской границе от Черниговской до Луганской области часто нет даже линии демаркации на поле. А что будет, если эти приграничные земли будут выкуплены россиянами? Они смогут делать там все, что угодно: размещать военную технику, шпионское оборудование, завести частную армию. А Украина при этом ничего не сможет сделать. Нам нужно меньше слушать западных советников, потому что они действуют в своих интересах, и тамошние банкиры просто хотят быстро "срубить денег", — полагает эксперт.

Напомним, в декабре 2017 года Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в раздел X "Переходные положения" Земельного кодекса, таким образом парламент уже в девятый раз продлил мораторий на продажу сельхозземель. Позже документ подписал президент Петр Порошенко.

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