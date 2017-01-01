Эксперт объяснил, почему затянулись поиски нового главы Нацбанка

По словам специалиста, ситуация, когда человек возглавгляет ведомство с приставкой "и.о". стала уже в Украине "дурной модой".

Здание Нацбанка Украины "Минфин"

Известный политолог и глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, отвечая на вопрос читателя во время чата для " Главреда ", прокомментировал неопределенность, установившуюся касаемо назначения главы Национального банка Украины на постоянной основе.

"А это не единственный такой пример. У нас уже целая куча исполняющих обязанности. Это уже такая дурная мода. На мой взгляд, в данном случае нет какой-то единой причины. По НБУ президент ищет, с одной стороны, лояльную себе фигуру. С другой стороны - это должна быть кандидатура, проходная для парламента. Поиски затянулись. Надеюсь, что этот вопрос все же будет решен. Это важно для переговоров с МВФ", - сказал он.

Напомним, ранее политолог объяснил, почему Украина не может отказаться от захваченной части Донбасса.