Эксперт оценил состояние газовой трубы Украины

Украинская ГТС нуждается в модернизации, подчеркнул Гончар.

Состояние украинской ГТС является вполне функциональным, отметил Михаил Гончар Главред

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар считает, что состояние газотранспортной системы Украины является вполне функциональным.

Украинская газовая труба нуждается в модернизации, рассказал аналитик во время чата на "Главреде", отвечая на вопрос, как он оценивает сегодняшнее состояние ГТС.

"... говорить о ней, как о металлоломе, это оперировать понятиями российской пропаганды", — заявил собеседник.

Гость подчеркнул, что "уровень аварийности украинской ГТС ниже, чем у "Газпрома" (газовый монополист РФ — Ред.)". "Недаром "Газпром" последние лет пять перестал публиковать данные об уровне аварийности, потому что тогда рухнул бы миф росагитпропа об украинской ГТС как металлоломе", — добавил Гончар.

По его словам, следует отметить, что за четыре с лишним года российской агрессии против Украины и попыток диверсий на магистральных газопроводах, прерывания транзита газа в Европу не было. "Это — едва ли не лучший индикатор того, что ГТС успешно выполняет свою транспортную и транзитную функции", — сказал эксперт.

Ранее президент Петр Порошенко говорил, что Россия не обойдется без украинской ГТС, в любом случае. Глава государства утверждал, что газопровод "Северный поток-2" — абсолютно политический проект, в него нужно вложить 15-20 млрд (вероятно, долларов — Ред.), а у нас система готова.