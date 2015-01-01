Эксперт поймал Путина на лжи о строительстве газопровода в Крым

Проложить 400 км трубы — не значит построить газопровод, говорит Михаил Гончар.

Михаил Гончар Главред

Когда президент РФ Владимир, он даже не лукавил, а врал.

Об этом эксперт по энергетическим вопросам, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар рассказал на чате в "Главреде".

"Вероятно, своеобразное "огненное шоу" с зажиганием газового факела для телевизионной картинки проведут, и запустят в трубу газ самотеком, однако проложить 400 км трубы — не значит построить газопровод. Завершены только строительные работы", — рассказал эксперт по энергетике.

По его словам, впереди еще хороший кусок работ, связанных с газокомпрессорными станциями и соответствующими сочленениями, что, собственно, и предусмотрено планом реализации этого проекта, завершение которого должно состояться где-то в конце 2018 года.

"Об энергетической самодостаточности, а точнее зависимости Крыма от российских поставок можно будет говорить где-то за горизонтом 2020 года. Но уязвимым местом этого будет Керченский пролив", — подытожил Михаил Гончар.

Напомним, ранее эксперт рассказал, что Керченский пролив с его чрезвычайно изменчивой динамикой 70-метровой толщи неустойчивых иловых отложений, резко снижает надежность любых инженерных сооружений, проложенных между российским берегом и Крымом.

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