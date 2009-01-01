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Эксперт предупредил украинцев: доступ в Интернет подорожает на половину

Сегодня, 11:02

Каждый оператор сам решает, на сколько повышать стоимость своих услуг, отметил Федиенко.

интернет
Клавиатура, иллюстрация фото: news.sarbc.ru
Глава Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко заявил, что в ближайшие полгода операторы поднимут цены на доступ в Сеть не менее чем на 50%.

Об этом он рассказал UBR.ua.

В то же время эксперт подчеркнул, что сейчас каждый оператор определяет сам, на сколько повышать стоимость своих услуг.

"Но уверен, что рост цен составит в ближайшие полгода не менее 50%. Что, как по мне, крайне мало. Потому рост цен сохранится и в дальнейшем", — отметил собеседник.

Ранее в Ассоциации фермеров и частных землевладельцев сообщили, что в ближайшие месяцы в Украине на 20% подорожают хлеб, молоко и мясо, специалисты объясняют это участившимися случаями заболевания свиней на африканскую чуму, а также недостатками в налоговой сфере.

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Украина, Интернет, цены, Федиенко
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