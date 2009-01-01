Эксперт предупредил украинцев: доступ в Интернет подорожает на половину

Каждый оператор сам решает, на сколько повышать стоимость своих услуг, отметил Федиенко.
Об этом он рассказал UBR.ua.
В то же время эксперт подчеркнул, что сейчас каждый оператор определяет сам, на сколько повышать стоимость своих услуг.
"Но уверен, что рост цен составит в ближайшие полгода не менее 50%. Что, как по мне, крайне мало. Потому рост цен сохранится и в дальнейшем", — отметил собеседник.
Ранее в Ассоциации фермеров и частных землевладельцев сообщили, что в ближайшие месяцы в Украине на 20% подорожают хлеб, молоко и мясо, специалисты объясняют это участившимися случаями заболевания свиней на африканскую чуму, а также недостатками в налоговой сфере.