Эксперт рассказал, как Россия пыталась уничтожить производство украинской взрывчатки

По словам химиков, недавно украинские производители серной кислоты были на грани остановки.

Российские и белорусские компании пытались уничтожить производство украинской взрывчатки и урана, а их украинские партнеры в этом помогают. Такое мнение СМИ высказал президент Союза химиков Украины Алексей Голубов.

"Недавно украинские производители серной кислоты были на грани остановки из-за значительно заниженных цен российского и белорусского импорта и его существенного роста. Но дело здесь не только в экономике. Попытки россиян вместе с украинским металлургическим лобби уничтожить внутреннего производителя кислоты и поставить целые отрасли в зависимость от импорта опасны для обороноспособности нашего государства", - сказал он, пишет РБК.

Голубов напомнил, что серная кислота является незаменимым компонентом не только в промышленности, но и в добыче и обогащении урановой руды и изготовлении взрывчатки и боеприпасов.

"Российские производители и их украинские партнеры вкладывают большие средства в монополизацию рынка в Украине. Жаль, что им помогают и некоторые украинские чиновники. Новый всплеск пиар-кампании в поддержку российско-белорусского импорта произошел после недавнего решения Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ). Минэкономразвития после обращения украинских производителей ввело квоты на импорт кислоты в течение 3-х лет. Россияне и их украинские партнеры теперь пытаются отменить это решение", - отметил президент Союза химиков Украины.

По словам Голубова, "металлургическое лобби" хочет сохранить свои высокие доходы и через СМИ развернуло масштабную кампанию.

"Украинцев запугивают экономическим "армагеддоном" (включительно с якобы падением курса гривны, отключением целых городов от тепла и тому подобным) - все это не соответствует действительности. А решение МЭРТ направлено на защиту внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции со стороны российского бизнеса. Отечественный производитель способен легко обеспечить весь спрос на серную кислоту, в том числе - для нужд обороны", - подчеркнул он.

Голубов также напомнил, что российский и белорусский продукт является отходом производства в нефтехимии и цветной металлургии, поэтому цены на него значительно меньше себестоимости серной кислоты украинских производителей. Это не позволяет им конкурировать с россиянами и белорусами на равных условиях и могло привести к зависимости Украины от импорта взрывчатки и урана.

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