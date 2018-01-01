Эксперт рассказал, какие продукты больше всего подорожали в Украине

В "процентном" рейтинге самых дорогих продуктов лидерами стали: капуста, свекла, морковь, картофель, пшено.

Об этом сообщил аграрный эксперт, директор Ассоциации поставщиков торговых сетей, депутат Верховной Рады от фракции "Самопоміч" Алексей Дорошенко, пишет Сегодня.

По его словам, в гривневом эквиваленте больше всего подорожали сало, говядина, филе и тушка курицы, яйца.

"В деньгах больше всего подорожало сало — на 3,5 грн/кг, или до 110 грн/кг, – говорит Дорошенко. - Далее идут говядина - на 2,8 грн/кг (до 117 грн), филе курицы — на 2 грн (до 91,5 грн/кг), далее яйца и тушка курицы (+1 грн за десяток или кило)".

В "процентном" рейтинге самых дорогих продуктов лидерами стали: капуста, свекла, морковь, картофель, пшено.

"Лидером является капуста с 14%. Ее средняя цена составляет почти 5 грн/кг. Свекла выросла в цене на 13%, ее средняя цена в Украине составляет 7 грн/кг. Третье, четвертое и пятое место тоже разделили овощи из "борщевого набора" – морковь и картофель, а также пшено, которые подорожали на 7%. Теперь средняя цена моркови – 7,2 грн, картофеля – 6,4 грн, а пшена – 16 грн/кг", – отметил Дорошенко.

Эксперт также прогнозирует рост цен в феврале на сливочное масло, муку и сахар – от 0,5 до 1 грн/кг.

Напомним, эксперты назвали причины, почему цены на овощи в Украине бьют рекорды.