Эксперт рассказал, когда на украинских АЗС может подешеветь бензин

Стоимость дизтоплива может снизиться до 27,50 грн/литр.

В Украине на АЗС может подешеветь бензин фото: rbc.ua

В ближайшее время можно ожидать понижения цен на бензин и дизельное топливо , считает директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

"В связи с охлаждением европейских котировок и укреплением курса гривни появились предпосылки для поэтапного снижения цен на нефтепродукты в Украине. По нашим расчетам, во второй декаде февраля розничная стоимость бензина А-95 может снизиться на 70 коп. — до средних значений 29,75 грн/литр. Стоимость дизтоплива может снизиться до 27,50 грн/литр. При условии, что текущие уровни котировок и курсов валют зафиксируются до конца февраля, себестоимость топлива снизится еще на 50 коп./литр.

В случае ускоренного снижения нефтяных котировок и курса валют, можно ожидать и более быстрого снижения цен на украинских АЗС", — написал Куюн в Facebook.

Напомним, начиная с августа 2017 года, цены на нефтепродукты выросли в среднем на пять и более гривень за литр и достигли рекордных значений.

Ранее эксперт назвал условие роста цен на топливо в Украине.