Эксперт рассказал, насколько вероятен крах экономики США и доллара

Кроме того, специалист прокомментировал нюансы и проблемы американского внешнего долга.

Иллюстративное фото WIBW

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний , отвечая на вопрос читателя во время чата для " Главреда ", прокомментировал вероятность краха финансовой системы США в целом и доллара как валюты в частности.

"Дефолт США — это все русские народные сказки о том, что доллар рухнет, что все будет плохо. Так что миру пока ничего не грозит. Как говорят, что позволено Юпитеру, не позволено быку. США являются эмитентом доллара. Доллар признается во всем мире, как платежное средство. Вся торговля нефтепродуктами идет в долларах. Никто никуда от них не денется. Доверие к доллару настолько огромное, что его будут покупать. Так что вопрос не в долге Америки, а в том, что США могут его обслуживать", − считает он.

Тем не менее, как полагает Загородний, зачатки проблемы внешнего долга проросли при предыдущем, 44-м президента США, Бараке Обаме.

"Как раз при Обаме вырос этот долг. Финансировал почти весь внешний долг США Китай, который покупал эти казначейские обязательства Америки. В любом случае, краха США не будет, потому что есть огромная экономика, которой все верят. Американцы всегда смогут обслуживать эти долги, потому что они печатают доллары. Другие страны не могут себе позволить так наращивать долги", − сказал он.

Кроме того, эксперт указал на экономические "подвязки" Украины к американской экономике.

"Украина не может наращивать долги, потому что не является эмитентом доллара. Потому для нас такой долг был бы опасен, а для США — абсолютно неопасен. Зато мы можем наращивать внутреннее производство для того, чтобы получать из-за рубежа больше валюты", − подытожил Загородний.

Напомним, ранее эксперт объяснил, какие факторы могут остановить воплощение в жизнь проекта "Северный поток-2".

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