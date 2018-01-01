Эксперт спрогнозировал, как будет "скакать" курс гривни

По мнению специалиста-экономиста, в ближайшие время национальная валюта Украины особой устойчивостью не будет отличаться.

Иллюстративное фото УНИАН

Кандидат экономических наук и глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак в эксклюзивном комментарии для " Главреда " оценил перспективы колебания курса гривны по отношению к иностранным валютам.

"Весной и вначале лета (2018 года - "Главред") наблюдался стабильный курс гривны и даже более того — незначительное укрепление. Но это было лишь временное явление. Далее тенденция будет меняться — курс гривны по отношению к доллару начнет падать, что мы уже и наблюдаем сегодня. Это обусловлено тем, что украинское правительство и Нацбанк запланировали дальнейшую девальвацию гривны до конца текущего года, причем искусственную", − сказал он.

По мнению Новака, о грядущей девальвации курса гривны четко было сказано в принятом Радой бюджете на нынешний год.

"Так, среднегодовой курс должен составить 29,3 гривны за доллар, а курс на конец года — 30,1 гривны за доллар. Сейчас, когда перестал действовать фактор получения экспортной выручки от аграриев, правительство вместе с НБУ возобновили искусственную девальвацию гривны: раз есть план достичь 30,1 гривны за доллар — надо его выполнять", − заявил эксперт.

Кроме того, Новак дал собственную оценку возможным темпам девальвации национальной валюты. "До конца лета, пока продолжается активный период отпусков, правительство и НБУ будут ускорять девальвацию гривны, чтобы было менее заметно, меньше шумихи, чтобы меньше людей сетовали по этому поводу. Так что к концу лета курс гривны, скорее всего, обвалиться до уровня 27 гривен за доллар. А дальше — осенью и до конца года — курс будут доводить до запланированных показателей и обесценивать нашу национальную валюту до 30,1 гривен за доллар", − считает эксперт.

Также экономист прокомментировал недавнее повышение курса евро по отношению к гривне.

"Кроме того, сегодня вырос курс евро до 31 гривны за евро. Чтобы прогнозировать, курс гривны по отношению к евро, нужно понимать, что он является отражением курса евро по отношению к доллару на мировом рынке. То есть и в том, и в том соотношении наблюдаются приблизительно те же тенденции", − подытожил он.

Напомним, ранее эксперт рассказал, каким способом Украине стоит возвращать 27 млрд долларов долгов.

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