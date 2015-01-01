Эксперты пророчат Украине экономический рост: главные факторы

По прогнозам ICU, среднегодовой уровень инфляции в 2017 году составит в пределах 10%.

Главными движущими силами роста экономики Украины в 2017 году будут увеличение потребления и инвестиции в основной капитал.

Об этом ссылаясь на прогноз аналитиков группы ICU пишет "Сегодня".

Эксперты оценивают рост ВВП Украины по итогам 2016 года в размере 1,5–1,6%, а в 2017 году прогнозирует экономический рост на 2,3%.

"В 2018 году рост ВВП ускорится до 3% и с 2019 года экономика выйдет на среднегодовой уровень прироста в 4%", — считает руководитель аналитического подразделения ICU Александр Вальчишен.

По его словам, главным драйвером экономики в 2017 году станет рост внутреннего спроса, который будет обеспечиваться путем удержания удельного веса государственных расходов на уровне 30% по отношению к ВВП и ростом инвестиций в основной капитал.

"Увеличение расходов правительства через бюджет — ключевой элемент поддержания внутреннего спроса в экономике. Экспортно-ориентированный сектор в нынешних условиях пока не может быть ускорителем восстановления экономики, поэтому правительство предпринимает меры для увеличения внутреннего спроса, в том числе и потребительского, на который приходится сейчас 68% ВВП", — сказал Вальчишен, добавив, что "внутренний спрос будет обеспечиваться внутренним предложением товаров или услуг. Кроме того, следует ожидать восстановления покупательской способности домохозяйств. Это хорошая новость для строительной, машиностроительной отраслей и их смежных сегментов".

Вальчишен уверен, что на восстановление покупательской способности домохозяйств повлияет предусмотренное бюджетом-2017 увеличение минимальной зарплаты.

"Увеличение минимальных зарплат с 2017 года мы оцениваем, как положительный шаг, которым правительство пытается преломить тенденцию последних двух лет, когда удельный вес заработной платы в структуре доходов ВВП снизился до исторического минимума (38,3% в 3-м квартале 2016 г), — сказал Вальчишен. — В то же время удельный вес прибыли субъектов хозяйствования всех форм собственности находится на максимуме (45%). До экономического кризиса 2014-2015 г.г. эта пропорция была 54%/36% соответственно. То есть, в 2014-2015 г.г. происходило двойное сжатие — сокращение объемов номинального ВВП, и одновременно сокращалась и та часть, которая приходилась на заработные платы".

По прогнозам ICU, среднегодовой уровень инфляции в 2017 году составит в пределах 10%.

"До конца февраля инфляция будет на уровне 12%, а затем начнет замедляться. У НБУ появится пространство для снижения учетных ставок — он будет снижать их умеренно в течение года, до уровня потребительской инфляции + 2 процентных пункта", — сказал Вальчишен.

Напомним, экономист Виктор Суслов назвал главные ошибки украинской власти в 2016-м году, которые повлияли на экономическую ситуацию в стране.

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Фото: podrobnosti.ua