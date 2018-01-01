Эксперты спрогнозировали будущее биткоина

Несмотря на то, что шумиха вокруг данной криптовалюты немного поутихла, она по-прежнему остается самой популярной в мире.

Reuters

Целая группа западных экспертов прогнозирует, что биткоин — самая популярная мировая криптовалюта — вскорости рухнет гораздо ниже психологической отметки в 6 тысяч долларов США.

Соответствующее сообщение было опубликовано на портале CoinMarketCap. В минувшеее воскресенье, 17 июня, стоимость одного биткоина опустилась на 0,6% и составила 6,525 тысячи долларов.

Такое положение вещей произошло из-за того, что на прошлой неделе курс данной криптовалюты обвалился больше чем на 10% (до 6,7 тысячи долларов США) − из-за сообщений о взломе хакерами биржи в Южной Корее. Такой обвал курса стал максимальным с 6 февраля нынешнего года.

Напомним, ранее сообщалось о том, что эксперты объяснили рекордное обрушение курса биткоина.

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