Элемент "гибридной войны". Почему Россия и ЕС по-разному считают потери от санкций

Посыл Москвы заключается в том, что выдерживать санкции Евросоюзу намного тяжелее, чем России, говорит Ярослав Жалило.

Ярослав Жалило Главред

Исследование Австрийского института экономических исследований (WIFO), которое показало, что в результате введения Евросоюзом санкций против России и дальнейших российских контрсанкцийи сократила 400 тысяч рабочих мест — не такие уж и значительные для европейских масштабов.

Об этом президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило рассказал в комментарии "Главреду".

"Хотя, безусловно, если эти потери концентрируются в отдельных странах (не слишком динамичных сегодня), то локальный эффект будет ощутим. Например, Польша развивается еще ничего, а вот у Италии больше проблем", — говорит экономист.

"Посему вполне логично, что это может стать основанием для формирования групп заинтересованных бизнесменов и групп активного населения, которые будут выступать против продления санкций против России, исходя из экономических соображений. Хотя, повторюсь, в масштабах Евросоюза 17,6 миллиардов евро — это не такие уж больше суммы потерь", — заметил эксперт.

"Россия ранее оценивала потери ЕС от санкций гораздо большими суммами. Но Россия заинтересована в том, чтобы акцентировать внимание на том, как бьют по ЕС те ограничения, которые он сам ввел против РФ. Общий посыл Москвы заключается в том, что выдерживать санкции Евросоюзу намного тяжелее, чем России. Это их главный месседж и составляющая "гибридной войны", — поделился мнением президент Центра антикризисных исследований.

"Я считаю, что европейские расчеты намного объективнее, чем расчеты в России. Европейцы просто не заинтересованы в том, чтобы искажать информацию. Они просто проводят подсчеты", — резюмировал Ярослав Жалило.

Напомним, 19 декабря Европейский Союз принял решение продлить еще на полгода экономические санкции против России, введенные из-за дестабилизации ситуации в Украине.

Также напомним, в мае 2016-го была опубликована совместная статья научного сотрудника Немецкого института экономических исследований DIW Berlin Константина Холодилина и постдока Свободного университета Берлина Алексея Нецунаева, из которой следует, что в результате западных санкций российская экономика в среднем потеряла 2 п.п. поквартального роста ВВП.

Фактический рост ВВП со второго квартала 2014 года, когда были введены первые санкции, по третий квартал 2015 года (последний доступный во временном ряду исследователей) составил –4,1%, а если бы санкций не было, то +6,9%. Разницу в 11% можно рассматривать как "верхний предел ущерба, связанного с санкциями", заявил Холодилин.