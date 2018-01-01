EndorPhone открывает новые горизонты сотрудничества

Важным преимуществом решения от EndorPhone является его адаптация под характер и мышление любого бизнесмена.

Многие владельцы портативных устройств не раз слышали об этой компании. Сегодня она является известным брендом Украины. Фирма занимается выпуском чехлов для различных гаджетов. Этот продавец не походит на конкурентов, что и является его преимуществом.

Изначально "ЭндорФон" появился как предприятие с опытным руководством. Основой компании стало агентство веб-разработок и рекламы, а также фирма, выпускающая полиграфическую продукцию. Качество товаров доведено до совершенства, процесс производства отработан до автоматизма, штат сотрудников представлен профессионалами. Но EndorPhone не останавливается на достигнутом. Не так давно производитель открыл партнёрскую программу, заработать на которой может каждый.

Дропшиппинг

Это известное в бизнес-кругах понятие. Оно характеризует популярную схему продаж. Большинство предпринимателей работает по системе "Купи подешевле – продай подороже". Но понимания этого принципа недостаточно для достижения успеха, важно постоянно оптимизировать работу компании. Планомерное развитие принесёт плоды. Результатом станет успешное предприятие и стабильный, постоянно растущий доход.

Как сообщает пресс-служба компании EndorPhone, идея сотрудничества их бренда по системе дропшппинга направлена на взаимную выгоду продавца в лице участника программы и поставщика – "ЭндорФон". Используя схему, предприниматель начнёт бизнес с минимальными вложениями. Это возможно благодаря простоте и эффективности дропшиппинга. Продавец не арендует склад, не нанимает персонал, не закупает первую партию товара. На это требуются деньги, а их не так много у начинающих бизнесменов.

Дропшиппинг в Украине развит хорошо. Покупки по данной схеме не вызывают у целевой аудитории недоверия. Всё протекает в несколько этапов:

Клиент обращается в компанию и включается в программу. Он формирует ассортимент, даёт рекламу (при необходимости). Продавец-посредник находит покупателя, принимает заявку, отправляет её поставщику. Заказчик делает предоплату (или использует наложенный платёж). Товар отправляется по указанному адресу. Участник программы зарабатывает на разнице между своей стоимостью и оптовой ценой от EndorPhone.

Данная схема продаж требует минимальных вложений. Максимум, на что понадобятся деньги, это заказ оформление группы в социальной сети, сайта и рекламной компании. Никакой аренды помещений, найма персонала, зарплат. Дропшиппер сам себе хозяин. Средний доход в месяц – около 6000 грн.

Универсальный вариант

Важным преимуществом такого решения от EndorPhone является его адаптация под характер и мышление любого бизнесмена. Заработать хорошие деньги на реализации продукции бренда может каждый. Достаточно определиться с ассортиментом и наценкой. Большинство людей, купивших товары EndorPhone, возвращаются за новыми изделиями производителя. Секрет кроется в высоком качестве предлагаемых чехлов, их оригинальности, соответствии модным тенденциям. Затраты на старт сводятся к небольшой рекламе. По словам представителей бренда, участник компании волен сам формировать ассортимент и устанавливать наценку. Это является залогом здоровой конкуренции.

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