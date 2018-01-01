Еще на 7%: почему на этот раз вырастет стоимость электроэнергии для украинцев

НКРЭКУ приняла неприятное для потребителей решение.

Тарифы на электроэнергию грозят вырасти на 7%. фото: rbc.ua

В Украине в очередной раз вырастет стоимость электроэнергии.

Причина в том, что чиновники Нацкомиссии по регулированию энергетики во главе с Дмитрием Вовком уже второй раз с начала года поднимают стоимость угля для ТЭС. А именно эти цены впоследствии напрямую влияют на тарифы.

На этот раз расценки вырастут на 7%. Поэтому почти на столько же подорожает электроэнергия для малого, среднего и крупного бизнеса, больниц, детских садов, школ, университетов, метро и так далее – то есть для всех.

Ранее СМИ со ссылкой на источник написали, что уже с августа 2018 года украинцам придется платить за электричество на 15%.

Напомним, тарифы на свет населению пообещали снизить – но нескоро. Электричество в Украине подешевеет к 2038 году, заверили в Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

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