"Это будет механизм плети": какие сюрпризы подложил украинцам новый Трудовой кодекс

В частности, эксперт раскритиковал норму, предусматривающую введение 12-часового рабочего дня.

По новому КЗоТу, если его утвердят, смогут увольнять за отказ от прививки.

Изменения в Кодекс законов о труде (КЗоТ), предложенные Радой , не только урезают права работников, но и позволяют владельцам предприятий увольнять людей под надуманными предлогами.

Такое мнение высказал правозащитник Эдуард Багиров, пишет "Обозреватель". Правозащитник назвал законопроект "сумасшедшим". Он сравнил его с печально известными "законами 16 января", известными также как "законы о диктатуре".

В частности, Багиров с сарказмом раскритиковал норму, предусматривающую введение 12-часового рабочего дня: "Мало… Народные рабовладельцы Украины, которые называют себя депутатами, могли бы и все 24 часа записать. А еще можно не платить зарплату – миску, кусок хлеба, чашку воды и все".

Комментируя норму законопроекта, предусматривающую увольнение работников за отказ от прививки, Багиров отметив: "Когда дают комплекс изменений в законопроект, там должны быть некие полезные вещи. Надо показать, что о нас переживают. Если это прививка – здоровье детей, нации. Но это внешний антураж".

Кроме того, правозащитник раскритиковал пункт, предусматривающий возможность увольнения за разглашение коммерческой тайны. "Что вздумает работодатель, то и будет коммерческой тайной… Можно все что угодно закрыть за понятием коммерческой тайны и за эти нарушения увольнять. Это очередной механизм беспроблемных увольнений, чтобы у владельца компании была возможность без проблем уволить любого работника", – пояснил он.

По его мнению, законопроект даст возможность крупному бизнесу урезать сотрудникам зарплаты, пугая их увольнениями под надуманными предлогами. "Это будет механизм плети, нарушающий права", – подчеркнул Багиров.

Он напомнил, что "80% депутатов Верховной Рады являются владельцами крупного бизнеса". Именно поэтому, по его мнению, они и принимают "такие законы, которые будут удобны им".

"Главред" ранее сообщал, что Рада наконец-то приняла антидискриминационную поправку в Трудовой кодекс.

Этот Закон необходим для выполнения Плана действий по либерализации визового режима с Европейским Союзом.

Больше читайте: Новый Трудовой кодекс: каких прав лишат украинцев