В Кабмине прокомментировали информацию о повышении цены на газ для населения

Гройсман с Насаликом разбирались в вопросе на заседании правительства.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, он ничего об этом не знает, пишет Экономическая правда.

"Читаю утром СМИ: "Правительство планирует повысить цену на газ". Я об этом вообще ничего не знаю. Игорь Степанович, Вы собираетесь поднять цену на газ?", — спросил он у министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика во время заседания правительства.

В свою очередь, Насалик ответил, что эта информация не соответствует действительности.

"Это абсолютные глупости. Касается ПСО (поставщики в рамках специальных обязательств — ред), и соответствующий проект будет рассматриваться на [заседании] правительства, он проходит как регуляторный акт, и не имеет никакого отношения к поднятию цены на газ. Мы не инициируем повышение цены на газ", — сказал министр.

Кроме того, премьер попросил министра энергетики запросить информацию у НАК "Нафтогаз Украины", по какой цене он готов поставлять газ для населения в качестве трейдера в 2018 году.

Напомним, 17 января появилась информация о том, что правительство планирует изменить методику определения цены на газ для населения с апреля 2018, что приведет к подорожанию газа на 8,3%, то есть, с 4942 гривен за тысячу кубометров до 5352 гривен. И такая цена будет действовать до 1 апреля 2019 года.

Ранее сообщалось, что Украина намерена вскоре предложить Международному валютному фонду новую формулу расчета цены на газ для населения.