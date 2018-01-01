Евро "откатился" от психологической отметки: НБУ ощутимо повысил курс гривни

Регулятор решил, что 100 долларов должны стоить 2620,9172 грн.

Нацбанк ощутимо повысил курс гривни к евро Reuters

Во вторник, 10 июля, Национальный банк ощутимо повысил официальный курс украинской валюты — гривни — по отношению к евро.

Евровалюта подешевела на 25 копеек и отдалилась от психологической отметки в 31 гривню, говорится на сайте регулятора.

Официальный курс гривни на 11 июля:

100 долларов — 2620,9172 грн (10 июля — 2624,9754);

100 евро — 3069,8803 грн (3094,5835);

10 рублей — 4,1972 грн (4,1776).

Ранее Кабинет министров спрогнозировал, что в Украине в 2019 году обменный курс гривни к доллару в среднем составит 30,5, в 2020 — 31,4, а в 2021 — 31,8 гривни за доллар. Ознакомиться со сведениями правительства можно здесь.

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