Евро подорожал на 17 копеек. НБУ назвал курс гривны на понедельник

Регулятор решил, что 100 долларов должны стоить 2711,9249 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, европейская валюта подорожала на 17 копеек.
Официальный курс гривны на понедельник, 6 марта:
100 долларов — 2711,9249 грн (3 марта — 2709,1316);
100 евро — 2865,1487 грн (2848,3810);
10 рублей — 4,6035 грн (3 марта — 4,6384).
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.