Евро подорожал на девять копеек. НБУ назвал курс гривны на понедельник

Регулятор решил, что 10 рублей должны стоить 4,2693 грн.

Нацбанк, иллюстрация фото: vlasti.net

снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и евро.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, европейская валюта подорожала на девять копеек.

Официальный курс гривны на понедельник, 14 августа:

100 долларов — 2569,5711 (11 августа — 2569,2368);

100 евро — 3023,1004 грн (3014,2286);

10 рублей — 4,2693 грн (4,2871).

Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, и есть ли предпосылки для падения нашей валюты.