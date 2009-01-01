Евро подорожал на девять копеек. НБУ назвал курс гривны на понедельник

Регулятор решил, что 10 рублей должны стоить 4,2693 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, европейская валюта подорожала на девять копеек.
Официальный курс гривны на понедельник, 14 августа:
100 долларов — 2569,5711 (11 августа — 2569,2368);
100 евро — 3023,1004 грн (3014,2286);
10 рублей — 4,2693 грн (4,2871).
Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, и есть ли предпосылки для падения нашей валюты.