Евро подскочил. Нацбанк снизил курс гривни к трем валютам

Регулятор решил, что 100 долларов должны стоить 2675,9805 грн.

Нацбанк снизил курс гривни по отношению к трем иностранным валютам Reuters

Национальный банк снизил официальный курс украинской валюты — гривни — по отношению к доллару, евро и рублю.

Американская валюта подорожала на 11 копеек, а европейская — на 52, свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

Официальный курс гривни на 16 февраля:

100 долларов — 2675,9805 грн (15 февраля — 2665,4762);

100 евро — 3343,1024 грн (3291,3300);

10 рублей — 4,7286 грн (4,6284).

Ранее президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой говорил, что руководство страны проводит линию на девальвацию (обесценение) гривни относительно иностранных валют для того, чтобы помочь обогащаться олигархам.