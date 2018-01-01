Евросоюз одобрил выделение 1 млрд евро Украине, названы условия

Украина должна будет продемонстрировать прогресс в борьбе с коррупцией.

Reuters

Послы стран Евросоюза от имени Совета ЕС одобрили соглашение с Европейским парламентом о новом пакете макрофинансовой помощи Украине. Займ составит 1 миллиард евро.

Как говорится в сообщении, опубликованном во вторник, 29 мая на сайте блока, дополнительный транш должен покрыть финансовые потребности Украины в течение двух с половиной лет. Займы будут поддерживать стабилизацию экономики и программу структурных реформ, дополняя ресурсы, предоставленные МВФ и другими донорами, говорится в заявлении.

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"Дальнейшие выплаты будут обусловлены тем, что Украина будет уважать демократические механизмы и верховенство права и гарантирует уважение к правам человека. Они подлежат экономической политике и финансовым условиям, сосредоточивая внимание на структурных реформах и надежных государственных финансах, включая сроки их выполнения. Условия будут заложены в меморандуме о взаимопонимании между Украиной и Комиссией", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что дальнейшая помощь будет зависеть от прогресса Украины в вопросах борьбы с коррупцией и от прогресса программы МВФ.

Ранее сообщалось о том, что в МВФ нашли для украинских властей повод поднять населению цены на газ.

Напомним, в украинском Минфине пояснили, как решается вопрос о подорожании газа для украинцев. Чиновник также весьма своеобразно охарактеризовал работу украинских финансистов во время переговоров по газовому вопросу с МВФ.

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