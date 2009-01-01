"Фармекс груп" оспорит решение суда об аресте имущества

В компании заявляют о попытке рейдерского захвата.

"Фармекс груп" готовит судебные иски против юридической компании "Ильяшев и партнеры" и старшего партнера Романа Марченко в ответ на решение Голосеевского районного суда г. Киева о наложении ареста на недвижимое имущество предприятия по иску БТА Банка (Казахстан), сообщает пресс-служба компании.

В "Фармекс груп" отмечают, что интересы банка в Украине представляет Юридическая компания "Ильяшев и партнеры", в лице бывшего депутата Киевского совета Романа Марченко, которая неоднократно была фигурантом громких дел в отношении рейдерского захвата предприятий, земельных участков и других активов. В пресс-службе добавили, что эта компания имеет официальные представительства в Москве и Симферополе и активно работает в России.

"Это решение является очередной попыткой рейдерского захвата ООО "Фармекс Груп" с целью препятствования работе предприятия и незаконного завладения его активами. Подобная попытка препятствования деятельности уже имела место в феврале 2017, когда тот же суд принимал идентичное решение, но Апелляционный суд удовлетворил жалобу "Фармекс Груп" и отменил заказное решение Голосеевского суда", - говорится в сообщении.

По мнению "Фармекс груп", вышеуказанные решения Голосеевский районный суд принимает в рамках уголовного производства от 2012 в отношении гражданина Казахстана Мухтара Аблязова. Факты, которые расследуются, не имеют никакого отношения к должностным лицам "Фармекс Груп" и имуществу предприятия. "Компания имеет все законные основания для использования, владения и распоряжения имуществом предприятия, потому что есть добросовестным приобретателем этого имущества", - отмечают в компании.

В "Фармекс Груп" подчеркнули, что владельцем компании является гражданин Украины. За последние 5 лет "Фармекс Груп" инвестировала в производственный комплекс более 5 млн долл. США. На предприятии работает 460 сотрудников, которые производят более 60 лекарственных средств.