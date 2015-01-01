Фармгигант Teva выплатит 520 миллионов штрафа за взятки украинским чиновникам

Израильская фармацевтическая компания обвиняется в подкупе украинских, российских и мексиканских чиновников.

Израильская фармацевтическая компания Teva согласились выплатить штраф в размере более 519 миллионов долларов для урегулирования обвинений в подкупе чиновников в ряде государств.

Как рассказали в министерстве юстиции США, компания платила миллионы долларов взяток в России, Украине и Мексике с целью продвижения своей продукции, например, препарат для лечения рассеянного склероза, считающегося лидером продаж, сообщает Reuters.

Teva заплатит 283 млн долл. штрафа в рамках Закона США о противодействии коррупции за рубежом по обвинению Минюста США.

Компания также выплатит 236 млн долл. штрафа на прибыль и проценты для урегулирования гражданского дела, которое рассматривает Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку США.

Кроме того в Teva признали, что давали взятки украинским правительственным чиновникам, чтобы получить разрешение на продажу лекарственных препаратов.

Как отмечается на сайте Департамента юстиции США, в период с 2001 по 2011 годами компания выплачивала украинскому чиновнику ежемесячный "гонорар", а также организовывала путешествия и предоставляла другие ценные вещи на общую сумму около 200 тыс. долл. В обмен на это чиновник использовал свое служебное положение и влияние в украинском правительство, для совершения действия по регистрации фармацевтической препаратов Teva.

Взяточничество имело место более 10 лет назад, отмечают в Минюсте США.

Как пишет агентство, согласно данным комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку США, коррупционная схема Teva принесла компании более 200 млн долл. незаконной прибыли.

Teva утверждает что с 2012 года были предприняты несколько шагов, чтобы прекратить сомнительное сотрудничество.

Как говорится в заявлении компании, обвинения в коррупции не касаются бизнеса Teva в США.

Напомним, в Киеве на взятке задержали сотрудника Госслужбы АТО. Требовал 230 тысяч за победу в торгах.