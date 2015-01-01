Финансирование ЛНР. Активист недоволен, что Украина подаст воду на захваченную часть Луганщины

Бойовики виплатили 4% від суми загального боргу за отриману воду.

Дмитро Снєгирьов Главред

Україна заявила про відновленняна тимчасово захоплені бойовиками райони Луганської області.

Про це пише співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов, посилаючись на дані Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

На його думку, безкоштовне водопостачання є прямим фінансуванням самопроголошеної ЛНР.

"Україна заявила про відновлення водопостачання на територію тимчасово окупованих районів Луганської області. Таке рішення було прийнято після того, як Попаснянський водоканал отримав на свої рахунки 10,5 млн гривень з непідконтрольних територій", — зазначив експерт.

Також у міністерстві повідомили, що "вперше майже після року перемовин механізм розрахунків за водопостачання запрацював". Між тим, згідно з даними Луганської обласної воєнно-цивільної адміністрації, 10,5 млн гривень — це лише 4% від суми загального боргу бойовиків за отриману воду.

"Загальна сума складає 260 млн гривень. Відновлення практично безкоштовного водопостачання призведе до того, що вже через місяць сума боргу збільшиться на суму отриманої оплати", — додав аналітик.

Також він зауважив, що на захоплених територіях Луганської області "органи влади" збирають гроші за спожиту воду з населення та підприємств. "Утім, ці гроші йдуть не на оплату боргів українським підприємствам за надані послуги, а на фінансування незаконних збройних формувань, які ведуть бойові дії проти ЗСУ", — підкреслив Снєгирьов.

Співголова ГІ "Права справа" вважає, що водопостачання на захоплені території "має бути припинено до моменту повного погашення заборгованості за спожиту воду у розмірі 260 млн гривень, подальше безкоштовне водопостачання є прямим фінансуванням самопроголошених республік".