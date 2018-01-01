"Газпром" не сможет расторгнуть контракт на транзит газа. В "Нафтогазе" назвали причины

Данное действие выходит за рамки правового поля, отметили в украинской компании.

В "Нафтогазе" заявили, что "Газпром" не сможет разорвать контракт на транзит газа telegraf.com.ua

Российский "Газпром" не сможет разорвать контракт на транзит газа через территорию Украины с "Нафтогазом", поскольку юридически это сделать невозможно.

Главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко 5 марта на пресс-конференции сообщил, что контракт на транзит газа продолжит действовать до конца 2019 года.

"На наш взгляд, с практической точки зрения ничего не произойдет, контракт будет действовать до конца 2019 года", - сказал он.

По словам Витренко, "Газпрому" невозможно осуществить задуманное, даже обратившись в арбитраж.

"Если в течение 45 дней не будут достигнуты договоренности и российская компания обратится в арбитраж, то процесс будет длиться годы", - заявил спикер.

Коммерческий директор "Нафтогаза" отметил, что разорвать контракт "Газпром" сможет только в единственном случае – выйдя за границы правового поля.

Напомним, ранее заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев заявил журналистам, что российская компания начала процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины".