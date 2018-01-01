"Газпром" не сможет требовать от Украины выполнения правила "бери или плати" — Коболев

"Газпром" не выполнил свои обязательства по контракту.

Андрей Коболев рассказал об ошибке "Газпрома" odessamedia.net

В 2018 году российская компания "Газпром" не сможет требовать от Украины выполнения правила "бери или плати", которое предусмотрено решением Стокгольмского арбитража по контракту на покупку газа, из-за отказа поставлять топливо Украине с марта этого года, заявил глава "Натфогаза Украины" Андрей Коболев.

"Они ("Газпром") сегодня не выполнили свои обязательства по контракту, который пересмотрел предыдущий трибунал. Это автоматически означает, что они не смогут требовать от нас в этом году take or pay ("бери или плати"). Стоимость этой ошибки для менеджмента "Газпрома" — потенциально сотни миллионов долларов", — сказал он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

"Мы не обязаны выкупать четыре миллиарда кубометров газа (предусмотренных декабрьским решением арбитража, — ред.), и это не наша вина, это действия "Газпрома", которые противоречат контракту, решению трибунала, которые противоречат духу отношений клиент-поставщик и которые, как я думаю, будут стоить "Газпрому" много политических проблем в Европе", — добавил Кобелев.

Он также сообщил, что помимо отказа поставлять газ Украине, "Газпром" также сократил поставки топлива в другие страны Европы.

Напомним, "Нафтогаз" судился с российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: на транзит российского газа в ЕС и покупку Украиной российского газа.

Вчера, 28 февраля, "Нафтогаз" получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по иску украинской компании к "Газпрому", согласно которому арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долл. По итогам рассмотрения двух дел российский "Газпром" остался должен украинской компании 2,56 млрд долл.

После получения решения суда, утром 1 марта "Газпром" отказался поставлять в Украину газ в марте этого года. При этом российская компания уже получила за него предоплату. В "Нафтогазе" такое поведение "Газпрома" назвали нарушением решения Стокгольмского арбитража.