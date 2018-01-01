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"Газпром" подал апелляцию на решение арбитража по спору с "Нафтогазом"

Сегодня, 17:58

В "Газпроме" заявили о существенных процессуальных нарушениях, допущенных арбитрами.

Газпром
"Газпром" обжаловал решение арбитража Reuters
В четверг, 29 марта, российская компания "Газпром" подала в апелляционный суд округа Свеа в Швеции ходатайство об оспаривании и частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с "Нафтогазом Украины" по делу о транзите газа.

Основанием подачи ходатайства называются "существенные процессуальные нарушения, допущенные арбитрами при вынесении этого решения", сообщает "Интерфакс".

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации в сумме 2,6 миллиардов долларов за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.

Затем 2 марта "Газпром" заявил о разрыве контрактов с Украиной на поставку и транзит газа.

После этого в "Газпроме" отказались платить "Нафтогазу" по "стокгольмским" счетам.
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Газпром, Нафтогаз, суд, Швеция
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