"Газпром" подал апелляцию на решение арбитража по спору с "Нафтогазом"

В "Газпроме" заявили о существенных процессуальных нарушениях, допущенных арбитрами.

"Газпром" обжаловал решение арбитража Reuters

В четверг, 29 марта, российская компания "Газпром" подала в апелляционный суд округа Свеа в Швеции ходатайство об оспаривании и частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с "Нафтогазом Украины" по делу о транзите газа.

Основанием подачи ходатайства называются "существенные процессуальные нарушения, допущенные арбитрами при вынесении этого решения", сообщает "Интерфакс".

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации в сумме 2,6 миллиардов долларов за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.

Затем 2 марта "Газпром" заявил о разрыве контрактов с Украиной на поставку и транзит газа.

После этого в "Газпроме" отказались платить "Нафтогазу" по "стокгольмским" счетам.