"Газпром" принял решение по выплате Украине $ 2,6 млрд

Российская сторона надеется оспорить решение Стокгольмского арбитража.
Об этом сообщил заместитель начальника департамента "Газпрома" Сергей Кузнец, передает ТАСС.
"Мы считаем, что здесь торопиться не стоит. Надо до конца разобраться в этом деле, чтобы поставить точку - кто кому должен. Мы считаем, что у нас есть шансы на пересмотр арбитражного решения, - сказал Кузнец.
По его словам, у российской стороны нет уверенност, что она "получит их обратно в случае, если судебное решение будет изменено или отменено полностью.
Во вторник, 5 июня, В НАК "Нафтогаз" заявили, что суд арестовал активы ПАО "Газпром" в Нидерландах для выплаты $ 2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
"На прошлой неделе НАК "Нафтогаз Украины" подала ходатайство относительно ареста долей ПАО "Газпром" в его голландских дочерних компаниях и задолженности дочерних компаний "Газпрома". Ходатайства были поданы для обеспечения права на получение от "Нафтогаза" российского монополиста 2,6 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража, принятому в феврале 2018 года. Голландский суд удовлетворил эти ходатайства, но шесть из семи дочерних компаний "Газпрома" в Голландии отказались сотрудничать с судебными исполнителями. Однако все это никак не повлияет на арест", - сообщили в компании.
В свою очередь, в "Газпроме" ответили, что компания не получала официальных уведомленийо процедуре взыскания средств в рамках решения Стокгольмского арбитража по иску "Нафтогаза".
В среду, 6 июня, министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что действия НАК "Нафтогаз Украины" по аресту активов ПАО "Газпром" в Нидерландах могут негативно отразиться на отношениях с Киевом по транзиту и поставкам газа. "Те меры, которые сегодня предпринимают украинские коллеги по взысканию задолженности, они не приводят к положительному решению этого вопроса с точки зрения дальнейшего взаимодействия и обсуждения на будущее ситуации, связанной с поставками газа в Украину, с транзитом и так далее. Поэтому мы считаем, что для дальнейших партнерских отношений нехороший эффект наносят такие действия", - сказал Новак.
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