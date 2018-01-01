"Газпром" принял решение по выплате Украине $ 2,6 млрд

Российская сторона надеется оспорить решение Стокгольмского арбитража.

Reuters

Российская компания "Газпром" не станет выплачивать $ 2,56 млрд НАК "Нафтогаз Украины", поскольку не уверена, что Киев их вернет, если решение Стокгольма удастся оспорить.

Об этом сообщил заместитель начальника департамента "Газпрома" Сергей Кузнец, передает ТАСС.

"Мы считаем, что здесь торопиться не стоит. Надо до конца разобраться в этом деле, чтобы поставить точку - кто кому должен. Мы считаем, что у нас есть шансы на пересмотр арбитражного решения, - сказал Кузнец.

По его словам, у российской стороны нет уверенност, что она "получит их обратно в случае, если судебное решение будет изменено или отменено полностью.

Во вторник, 5 июня, В НАК "Нафтогаз" заявили, что суд арестовал активы ПАО "Газпром" в Нидерландах для выплаты $ 2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

"На прошлой неделе НАК "Нафтогаз Украины" подала ходатайство относительно ареста долей ПАО "Газпром" в его голландских дочерних компаниях и задолженности дочерних компаний "Газпрома". Ходатайства были поданы для обеспечения права на получение от "Нафтогаза" российского монополиста 2,6 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража, принятому в феврале 2018 года. Голландский суд удовлетворил эти ходатайства, но шесть из семи дочерних компаний "Газпрома" в Голландии отказались сотрудничать с судебными исполнителями. Однако все это никак не повлияет на арест", - сообщили в компании.

В свою очередь, в "Газпроме" ответили, что компания не получала официальных уведомленийо процедуре взыскания средств в рамках решения Стокгольмского арбитража по иску "Нафтогаза".

В среду, 6 июня, министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что действия НАК "Нафтогаз Украины" по аресту активов ПАО "Газпром" в Нидерландах могут негативно отразиться на отношениях с Киевом по транзиту и поставкам газа. "Те меры, которые сегодня предпринимают украинские коллеги по взысканию задолженности, они не приводят к положительному решению этого вопроса с точки зрения дальнейшего взаимодействия и обсуждения на будущее ситуации, связанной с поставками газа в Украину, с транзитом и так далее. Поэтому мы считаем, что для дальнейших партнерских отношений нехороший эффект наносят такие действия", - сказал Новак.

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