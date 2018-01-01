"Газпром" заявил о подаче нового иска против "Нафтогаза" в Стокгольмский арбитраж

Также Миллер заявил, что Украина должна аргументировать дальнейшую экономическую целесообразность транзита газа именно через ее территорию.
Как заявил глава компании Алексей Миллер, пишет РБК, основным условием дальнейших переговоров по этому вопросу с НАК "Нафтогаз Украины" должно быть "восстановление баланса в интересах сторон", под которым руководитель "Газпрома" понимает отмену решений Стокгольмского арбитража и некие "конструктивные предложения", которые, по его словам, должна предоставить Украины.
Также Миллер заявил, что Украина должна аргументировать дальнейшую экономическую целесообразность транзита газа именно через ее территорию.
Читайте также Суд в Швеции оставил в силе решение о приостановке исполнения вердикта Стокгольма
Ранее "Нафтогаз" сообщал об аресте голландских активов "Газпрома". Шесть из семи дочерних компаний "Газпрома" отказались сотрудничать с судебными исполнителями.
Напомним, 28 мая "Газпром" направил в апелляционный суд заявление о полной отмене решения Стокгольмского арбитража по выплате $ 4,6 млрд "Нафтогазу" по транзитному контракту.
Также после вердикта суда "Газпром" начал в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с Украиной.
Руководство НАК "Нафтогаз" получит премию в $ 45,6 млн за победу в Стокгольмском арбитраже в тяжбе с "Газпромом" по транзиту газа.
Позднее "Газпром" добился приостановки решения Стокгольма по спору с "Нафтогазом". Российский газовый монополист намерен обжаловать действия судебных приставов в Швейцарии и Нидерландах.
В свою очередь "Нафтогаз" обжаловал приостановку решения Стокгольма по спору с "Газпромом". При этом в соответствии с законом Швеции "Об арбитраже" приказ апелляционного суда не может быть обжалован.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram