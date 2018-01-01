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"Газпром" заявил о своей готовности построить "Северный поток-3"

Сегодня, 16:36

По словам заместителя Миллера, в компании готовы выслушать предложения из Европы.

Газпром
"Гзапром" готов к строительству Nord Stream 3. Reuters
"Газпром" готов построить третью ветку "Северного потока" в Европу в случае, если ЕС выразит заинтересованность в российском газе.

С таким заявлением выступил зампредседателя правления "Газпром" Александр Медведев в эфире телеканала Россия 24, добавив, что у компании есть подтвержденные запасы, транспорт и подготовка новых маршрутов.

"Если Европа заявит свои потребности, готова будет подписать необходимые контракты, то я не исключаю, что потребуются еще новые газотранспортные проекты - "Северный поток-3", например", - сказал Медведев.

Ранее Медведев заявил, что российский монополист не станет продлевать действующий контракт с Украиной на поставку газа в Европу после 2019 года.

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Теги:  
Газпром, Северный поток-2, Северный поток-3, Александр Медведев,
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