"Газпром" заявил о своей готовности построить "Северный поток-3"

По словам заместителя Миллера, в компании готовы выслушать предложения из Европы.

"Гзапром" готов к строительству Nord Stream 3. Reuters

С таким заявлением выступил зампредседателя правления "Газпром" Александр Медведев в эфире телеканала Россия 24, добавив, что у компании есть подтвержденные запасы, транспорт и подготовка новых маршрутов.

"Если Европа заявит свои потребности, готова будет подписать необходимые контракты, то я не исключаю, что потребуются еще новые газотранспортные проекты - "Северный поток-3", например", - сказал Медведев.

Ранее Медведев заявил, что российский монополист не станет продлевать действующий контракт с Украиной на поставку газа в Европу после 2019 года.

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