Главари ЛНР создают "госбанк": выплаты пойдут бюджетникам и пенсионерам

Руководство "госбанка" планирует выпускать пластиковые платежные карты
Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.
По данным военного эксперта, в октябре руководство "госбанка" ЛНР планирует запустить систему процессинга пластиковых платежных карт, которые первыми получат работники т.н. "министерств и ведомств" ЛНР.
В настоящее время в Луганске активно устанавливаются банкоматы данного финансового учреждения, добавил координатор "Информсопротивления".
Несколькими днями ранее "Главред" сообщал, что главари ЛНР хотят бороться с контрабандой и наполнить бюджет "республики".