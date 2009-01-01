Гонтарева уходит из Нацбанка. "Скамейка запасных" невелика — СМИ

В списке претендентов Яценюк и Шлапак. Однако есть и совершенно неожиданные кандидаты.

Валерия Гонтарева УНИАН

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева , после более 2,5 лет работы в НБУ, приняла решение уйти в отставку.

Как сообщили в окружении президента Петра Порошенко, скорее всего, просьба Гонтаревой будет удовлетворена, пишет РБК-Украина.

"Решение принято, ищут нового главу", — сообщил источник.

"Скамейка запасных" — тех, кто может заменить Гонтареву в НБУ, невелика, пишет издание.

О том, что Гонтарева "категорически настроена" поменять место работы сообщили изданию сразу несколько независимых друг от друга источников.

"Она давно говорила, что дико устала. Ее основной последней задачей был "Приват" (национализация ПриватБанка, — ред.) и она это сделала. Профессионально она свою задачу в НБУ выполнила", — рассказал собеседник издания в банковских кругах.

"Она сделала то, что до нее никто не делал, а один, например, стал, первым вице-премьером (речь о Степане Кубиве, который до Валерии Гонтаревой возглавлял Нацбанк, — ред.). Она вычищала банковскую систему, и национализация ПриватБанка стала тем "грязным делом", обязательства по которому до нее никто на себя брать не хотел, — отмечает один из депутатов парламентской фракции "Блок Петра Порошенко".

Это уже не первая попытка Гонтаревой сложить с себя полномочия главы Нацбанка за более, чем 2,5 года работы в центробанке.

"Решение по ней принято. Ищут нового главу, — отметил собеседник в окружении президента. — Она не писала заявление, но заявила составу правления Нацбанка, что уходит с должности".

Основной причиной ухода является все тот же ПриватБанк. "Ее никто не поддерживает, а в СМИ обливают грязью. Мне кажется, что она просто устала и ничего больше, кроме негатива, не получит, если останется в Нацбанке", — добавляет собеседник издания в правительстве. Тем более, если следующим министром финансов станет нынешняя глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, которая сейчас, после череды скандалов с участием действующего главы Минфина, всерьез рассматривается в качестве кандидата на этой пост.

Источники в Раде и правительстве не исключают такой перестановки или даже отставки всего правительства. Президента, якобы, не устраивает самостоятельность и независимость нынешнего премьера, который "перестал прислушиваться" к рекомендация Банковой. Впрочем, Южанина неоднократно заявляла об отсутствии у нее министерских амбиций, объясняя, что в статусе депутата и главы комитета она может делать намного больше.

"Мы понимаем решение Валерии Алексеевны. Дальше реформ в НБУ будет не так много, поэтому лучше уйти сегодня, чем потом", — говорит один из банкиров.

"Скамейка запасных" — тех, кто может прийти на смену Валерии Гонтаревой, не настолько уж и длинная. Многие бы хотели занять этот пост, но не все устраивают президента и коалицию.

Одним из первых кандидатов, как в окружении президента, так и в парламенте, и среди банкиров называют экс-премьер-министра Арсения Яценюка. В тоже время, его соратники отмечают, что приход Яценюка в Нацбанк — это "чушь".

"Не царское это дело. Он общается с мировыми лидерами, например, с Меркель, неужели вы думаете, что он пойдет в НБУ?", — говорят депутаты фракции "Народный фронт".

Яценюк уже рассматривался на этот пост ранее — перед тем, как уйти с поста премьер-министра. Сейчас же, говорят его соратники, у него президентские амбиции, и "убивать" и без того невысокий рейтинг, отвечая за курсовые колебания, ему не с руки. Однако сразу несколько источников подтверждают, что именно лидер "Народного фронта" сейчас является кандидатом №1 на место председателя НБУ.

"Ему предложили, но он, как умный человек, не хочет на себя это брать. Но в нем заинтересованы, переговоры ведутся", — говорит представитель банковского сектора.

"Яценюку предложили, но он не очень хочет", — добавляет собеседник издания в правительстве.

Депутаты из НФ говорят, что внимание следует обратить на главу парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской детальности Сергея Рыбалко из Радикальной партии Ляшко.

"У Олега Ляшко сейчас "золотая акция" в парламенте, и для того, чтобы удовлетворить его, ему могут предложить кандидатуру от его фракции", — отмечает один из депутатов НФ.

Как известно, Олег Ляшко неоднократно и эмоционально высказывался против нынешней главы Нацбанка и систематически выступал за ее отставку. В то же время, одобрение кандидатуры Рыбалко маловероятно, так как он не имеет опыта работы в банковском секторе, как того требует законодательство.

Среди претендентов называют и председателя правления национализированного ПриватБанка Александра Шлапака.

"Он пашет, не видно, что он "сидит на чемоданах". Но, справедливости ради, квартиру в Днепре он не снял, в отличие от всей остальной новой команды", — говорит один из банкиров. В окружении президента считают кандидатуру Шлапака маловероятной, так как он — "не человек президента".

По информации издания, в числе кандидатов есть и президент Украины в 2005-2010 годов Виктор Ющенко. Ряд банкиров отмечает, что якобы его люди уже были в НБУ, присматривались и "изучали ситуацию изнутри".

Ющенко устроил бы всех. Он, кстати, смог бы наладить и взаимодействие с МВФ", — рассказывает один из банкиров, знакомый с ходом переговоров. В бизнес-кругах также говорят, что Виктор Ющенко рассматривается на должность главы Нацбанка.

"Удивлен, но в пасьянсе должностей он есть", — говорит представитель бизнеса. Есть и еще один плюс в пользу кандидатуры Ющенко. Он, как никто другой "привязал" бы Радикальную партию к коалиции. У Ющенко сложились теплые и неформальные отношения с Ляшко. Он даже подумывал вступить в ряды РПЛ. Окажись экс-президент снова главой НБУ у РПЛ больше не было бы возможностей критиковать монетарную политику в стране и фракция могла бы официально, а не через подписание неких "меморандумов", вернуться в ряды парламентской коалиции, тем самым, прекратив слухи о скорых перевыборах парламента.

"Из тех, кого называли в качестве преемников Гонтаревой — Александр Савченко (зампредправления НБУ в 2005-2009 годах, - ред.). Он хочет, но его не поддержат. Есть Стельмах (Владимир Стельмах, глава Нацбанка в 2008-2010 годах, — ред.), ему предлагают, но он не хочет. Есть любимцы журналистов — Богдан Данилишин (глава совета Нацбанка, — ред.), бизнесмен Сергей Тигипко, но их даже не рассматривают", — пишет издание.